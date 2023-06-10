國民黨台北市議員鍾沛君爆出被宅神朱學恒兩度強吻後，臉書湧入大量聲援。前立委沈富雄表示，「色膽包天、酒能亂性、色字頭上一把刀」，現在通通適用在朱學恒身上。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示」，像我們常常用的一些成語「色膽包天」、「酒能亂性」、「色字頭上一把刀」，現在通通適用在朱學恒身上。就是為你自己的利害著想，你也應該要小心，現在流行的就是性平，也就是性別平等，像民進黨的婦女部也改成「性別平等事務部」。

沈富雄指出，所有的性別不平等，都是制度，而不是其他的因素。只要政府跟政客有決心，在很短的時間內，都可以處理掉。性騷的問題，是性不同而不是性不等，因為這個幾乎是男性專有的犯罪行為；不過，性騷嚴重性最低、件數最多，很難處理。

沈富雄表示，性平教育不是要教他性別要平等，而是讓他會害怕，有嚇阻作用。也就是說想要性騷，但是一想到，就不敢有動作。

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