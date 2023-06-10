新北市板橋區某私立幼兒園疑似叫孩童喝彩虹藥水，導致家長帶學童去檢驗，居然發現體內三級毒品「巴比妥」以及「苯二氮平類」，不過園長跟教保員到案說明後，全數否認犯罪，最後檢方諭令8人全數交保，對此，育有2寶的台灣女星嚴立婷看到新聞後氣炸，猛開地圖砲：「這根本是謀殺耶！」

嚴立婷8日在臉書憤怒發文，寫下：「全天下不喜歡小孩、沒有耐心跟愛心的人，能不能不要當保姆跟幼稚園老師啊」，並附上三個怒火中燒的表情符號，接著在留言區痛罵：「虐待已經是小菜，現在居然到餵毒的境界，離譜至極，詛咒你們報應早點來！！」、「而且什麼三萬兩萬就交保了，這根本是謀殺耶！！！」

嚴立婷對餵藥案一事非常憤怒。(圖/嚴立婷 FB)

人神共憤的行為讓新聞主播高毓璘在底下說：「真的氣炸，根本是蓄意殺人」，網友們也留言：「不能這樣就算了」、「真的非常難過，小孩是無辜的，希望那些老師會得到教訓」、「就是有人，假借自己很愛小孩，結果當了一位不稱職的幼教老師。」

此前，育有1子的鳳小岳也發表看法，表示同為家長，看到餵食三級毒品給17名孩童真的很憤怒，也很希望這些人直接去坐牢，因為對學童跟家長造成的傷害，並非能夠單純以金錢來解決，此外，鳳小岳也表示他明白交保並非無罪，對此事件發聲，單純對這樣的社會現象失望，並希望法官能做出正確的判決。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！