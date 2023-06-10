對於福建號航空母艦甲板上有鋸齒狀痕跡，呂禮詩稱，他的中正預校同學、210％的將軍市議員又不甘寂寞，發明材料力學看法。呂禮詩想告訴材料力學將軍，「不好意思，你又在認知作戰」！

這次將軍市議員說法是「當然是裂掉」，並坦言自己雖然不是海軍的，因為材料力學很明白，越邊緣的鋼板，要比中間薄一點，船尾因為強度不夠，被重力拉斷，船會解體！

「希望材料力學老師不要想一頭撞死」，呂禮詩9日在《觀點--世界一把抓》直播節目中笑稱，海軍官校不是白念的，他找到艦船結構肋骨系統，顯示艦船不是只有鋼板，內部還有縱樑、橫肋、肋板，撐起船的結構，如果只是鋼板，船早就凹了。

呂禮詩告訴材料力學將軍，「不好意思，你又再做認知戰」！

前海軍艦長呂禮詩。（資料照片）

福建號航母甲板的鋸齒狀痕跡到底是什麼？呂禮詩直言，就是「水漬」！以前在海軍官校見習，一直到擔任艦長，一早就要清潔甲板，都會造成痕跡。

呂禮詩曾向《美國之音》解釋，如果是單純鋼板塗油漆，潑到海水後會變非常滑，因此甲板上會鋪一層「砂道」，增加人員行走或飛機起降的摩擦力。不只福建號，山東號，甚至美國航母都一樣。

呂禮詩強調，福建艦仍在測試階段，管路需要用水實際去測試，因此甲板上噴頭會實際噴水測試，「水就會順著砂道的方向流成一道一道的樣子」！

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