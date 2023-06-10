新光金控9日股東常會，由於去年合併稅後淨利21.69億元，每股盈餘0.1元，未達預算目標，今年不發股利；新光銀行副董事長李紀珠表示，「新光金獲利還有躍進空間」，她提出關鍵解方是「要找對的人來經營」，新光金控、新光人壽仍有可為。

去年全球升息、新台幣匯率大幅波動，金融產業獲利深受影響；李紀珠舉例，公司經營要不斷進步，要聘僱對外匯價格、趨勢靈敏專業人士組成團隊，可降低壽險匯損衝擊，經營績效就能與同業拉大差距。

李紀珠出席新光金股東會，以股東身分發言，她說，對自我操守要求非常高，強調擔任新光金要職時「無任何不法」。

李紀珠26歲取得國立台灣大學經濟學博士學位，旋即進入政治大學擔任副教授並升等為教授，前後擔任國民黨立法院第六屆不分區立法委員、金管會副主委、台灣金控董事長等職務，也是惟一橫跨銀行及保險兩個公會，擔任中華民國銀行公會理事長及中華民國壽險公會副理事長的人。

台銀董事長任期結束後，李紀珠加入新光金控，結合團隊共同努力，新光金的績效有了明顯改善；在她來之前，新光金控EPS在上市金控中表現並不理想，之後排名每年穩定提升2至3名，直至2020年底她離開新光金控及新光人壽之時，新光金控EPS已上升至全體金控排名第七名，股價亦由其上任時的 6 元附近，曾上升至12.7元，離開後股價又掉下去。