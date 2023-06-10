對不少情侶、夫妻而言，「前任」都是絕對禁忌，甚至不少人因此分手。但有一名人妻，聽聞丈夫的前女友癌末，不僅答應讓丈夫去見最後一面，面對親戚的反對聲浪，更霸氣表示「人跟人之間的相處，如果要計較防備成這樣，還有什麼溫度可言？」

女網友在「匿名公社」發文表示，看到有太太前任生病，一堆網友卻留言勸阻不要去，讓她相當錯愕，便分享了自己的經歷。她說，自己跟丈夫結婚17年，現在已經是個三寶媽，在3年前剛慶祝結婚14周年後沒多久，丈夫便語重心長說有要事商量。

原來是丈夫接到了初戀女友妹妹的電話，對方表示姊姊已經癌症末期，隨時都有可能離世，最後願望就是希望能夠再看當初的初戀男友一面。丈夫也對自己承諾，表示自己若不答應，就會婉拒對方的要求，不去碰面。

原PO表示，對方已經重病，覺得這樣還攔阻好像不太好，便在隔天下班後，與丈夫一同前往探望對方。到了病房後，她與對方妹妹留在房門外，讓丈夫與初戀獨處聊天，對方妹妹表示，姊姊當初雖然是和平分手，但仍對初戀難以忘懷，導致後面都沒交過男友。

過了半小時，丈夫紅著眼眶出來，對自己說「她想見妳一面」，讓她當下頭腦空白，但還是進去了。原PO說，對方真的非常漂亮，就算生病導致面黃肌瘦，仍掩蓋不住美麗的五官，而對方看到自己後，第一句話就是道謝，感謝自己答應了無理的要求。

原PO表示，她對丈夫說，可以隨時去探望對方，不用為了避嫌快去快回，自己還會煮粥、買水果讓丈夫帶去。半年後對方病逝了，自己與先生都去參加了葬禮，對方父母哭著向她道謝，可以讓自己女兒沒有遺憾地離開，也讓她相當動容。

原PO說，當時無論是娘家還是婆家，親戚們一面倒反對她讓丈夫去探望前任，但她霸氣表示「人跟人之間的相處，如果要計較防備成這樣，還有什麼溫度可言？何況對方都末期了，如果能在這段時間給與一點安慰不是好事嗎？為何大家總是要想到一堆壞處和齷齪的事？」

如今原PO與對方妹妹變成了好友，偶爾還會出來聚餐，對方婚禮時，他們也受邀參加，「就像多了個家人一樣，我跟先生也沒像別人說的那樣感情生變，反而他對我更好了」。原PO感嘆：「婚姻和愛情是一樣的，是你的跑不掉，不是你的強留也留不住，很多事情別用狹隘的念頭去猜想，如果能讓人無憾自己不也算是功德一件」。