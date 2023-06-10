成大台文系所學會9日晚間張貼畢業校友投訴某位副教授涉性騷案的內容。（摘自成大台文系臉書）

成大台文系畢業系友控訴某副教授涉性騷，「你怎麼還沒爆出來？」（摘自台文系臉書）

MeToo風暴不斷延燒，從政壇燒往校園，成功大學台灣文學系所學會臉書粉專9日晚間PO文指出，一名畢業系友寫信向系所求助，點名至少5至10人曾遭某副教授性騷擾並邀約去家裡，「對妳的疼愛是特別的」，甚至曾有受害女生因而懷孕，「希望這封信，能讓更多被他傷害的人站出來」。

這名畢業校友描述大三開始修這名老師的課，「你的風流從入學就聽說，伸出魔手傳聞也時有耳聞」。有天，老師開始寫mail給她，親暱叫她「妹」，還要她不要相信流言蜚語，妳要相信，我對妳的疼愛是「特別的」，還提到老師開口約「有空要不要去我家？」這名校友還說，畢業後，聽到有受害者懷孕了，受害女生父母找上系辦，「結果，這麼多人知道你的惡行惡狀，你還是躲過了。」

成大台灣文學系所學會表示，接到畢業系友求助，希望能讓更多人願意站出來，系所學會希望能蒐集相關資料，「如果您也希望協助遏止不幸的事情再次發生，系所學會會代替您或您的親友說話。我們不要就這樣算了

成大深夜回應，9日下午收到這起通報，隨即依程序啟動性平調查並將組調查小組展開調查，經查證屬實，業會依規定懲處。

據了解，這名老師在成大任教多年，目前已婚，校方初步清查，過去雖無相關性平案件檢舉，但該系都略有耳聞，校方相當慎重看待校友的爆料，也將針對相關人等展開訪談，釐清真相。

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