仕招社會福利慈善事業基金會9日晚間至台北火車站致贈端午節禮金給街友，讓他們能開心過節。（張芷瑜攝）

迎接端午節，仕招社會福利慈善事業基金會9日晚間至台北車站致贈端午節禮金給街友，讓他們能開心過節，不少街友收下後連聲道謝，仕招基金會課長周哲仁表示，每年三節都會定期關懷並發放禮金，基金會今年預計到台北車站及各地發2000個紅包，讓街友們感受社會的關心。

仕招基金會自2002年起，每逢春節、端午節和中秋節等3大節日，都會主動發起關懷街友的活動，除了為街友健檢、義剪、贈送物資以外，每年還會定期關懷並發放禮金，讓街友們能開過節，連續21年愛心不間斷，今年會到台北車站及各地致贈過節紅包，預計發放2000份。

周哲仁表示，仕招基金會在端午節前夕再次來台北車站夜訪慰問街友，董事長蔡衍明會想幫助街友是因為從小在台北後火車站長大，看到當時後火車站聚集許多從台灣各地來找工作的人，很多人找不到工作、工作不順、被騙錢等，就會在火車站逗留。

周哲仁也說，董事長蔡衍明認為傳統上就要過節並團圓，這些街友們可能因各種因素無法回家，才要基金會在三節發放紅包，讓他們有錢買東西過節，也讓他們感受社會的關心。

拿到端午禮金的街友林大哥開心表示，真的充滿感謝，已經領過好多次了，每次領到500元都很開心，因為可以在吃飯的時候加菜，或讓平時吃麵可以多點幾樣菜，很感謝他們的這份關心。

志工吳先生表示，從高中當志工到現在，5年都有參與發放禮金活動，做好事最重要的是有心，很高興有機會回饋社會，之前覺得街友數量減少，近幾年卻發現人數增加甚至年輕化，沒有人願意當街友，還需要企業家、政治人物、政府等傳遞愛心。

志工陳曉銘則說，董事長蔡衍明每年都會默默捐贈，愛心不落人後，他也發現這些禮金雖然不是大錢，卻能讓街友感受到這份關心，並藉活動反思自己的生活，應該要知足常樂。

人安基金會社工部社工程郁盛表示，從替代役時就在遊民專責小組當役男，常跟仕招基金會一起來關懷街友，也因此萌生幫助人的念頭，並到無家者相關組織服務。

程郁盛也分享，以前只認為是單純的發紅包活動，但經過專家解釋，才了解到這份愛心背後代表的是能讓街友們自由支配金錢，不再只是別人發便當你就必須吃便當，而可以選擇自己想吃的，這是很有意義的。