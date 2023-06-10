新店透天厝火警 1男子重傷送醫急救

今（10）日凌晨0時許新北市新店區僑信路傳出火警，1棟3樓透天厝自1樓便利超商後方倉庫起火，2、3樓為住家，新北市消防局獲報派遣人車趕赴救援，在2樓發現1人受困，隨後經架梯救下來，並未受傷不需送醫。
火勢於凌晨0時18分控制，0時29分撲滅，燃燒面積約5平方公尺，消防人員搜索後，於0時40分在3樓發現1名年約30多歲的男子已無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救。
今（10）日凌晨0時許新北市新店區僑信路傳出火警，1棟3樓透天厝自1樓便利超商後方倉庫起火，2、3樓為住家，新北市消防局獲報派遣人車趕赴救援，在2樓發現1人受困，隨後經架梯救下來，並未受傷不需送醫。
火勢於凌晨0時18分控制，0時29分撲滅，燃燒面積約5平方公尺，消防人員搜索後，於0時40分在3樓發現1名年約30多歲的男子已無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救。
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