「防疫女神」賈永婕即使歲月流逝，依然保有細嫩膚質跟魔鬼身材，近來與18歲的二女兒同框，母女倆絕美的模樣令人羨慕不已，不過貼文卻藏滿洋蔥，原來二女兒高中快畢業了，之後要飛往美國唸書，一幕女兒坐在校車告別的畫面更是催淚，沒想到竟有酸民留言：「阿是不會唸台灣的大學嗎？」，對此，賈永婕回應了。

賈永婕9日曬出同框照，只見她將手搭在二女兒肩膀上，臉貼臉看起來感情很好，不過這樣美好的相處時間快結束了，因為穿著寫滿同學名字制服的二女兒再一天就要畢業了，且必須到美國升學，由衷感慨歲月如梭，不過她強調並沒有哭，也沒有捨不得女兒離家，只不過為人母親，很期盼女兒能夠變回小嬰兒，會想辦法為女兒付出更多。

賈永婕目送女兒從過馬路至走上校車的背影，最後定格在女兒坐在公車內，與她四目相望的畫面，兩人雖然見得到彼此，卻隔著掛滿雨珠的車窗，從媽媽視角來看，讓人感到十分催淚。網友們湧入留言：「這張有戲」、「女神要保重，離開是暫時的，祝褔妳們早日團圓」、「怎麼有電影情節的感覺」、「窗外慈暉。」

賈永婕挨轟為何不讓女兒唸台灣的大學。(圖/賈永婕 IG)

網友好奇問：「是去跟姐姐作伴嗎？」，賈永婕回：「是的同一間學校，我很開心」，然而本是好事一樁，卻有酸民到Instagram怒罵：「阿是不會唸台灣的大學嗎？」，賈永婕只好耐住性子回覆：「不是這麼說吧」，沒想到臉書也有另一位酸民質疑同一件事，好在她並未因此動怒，語氣平淡地解釋送小孩留學的緣由：「沒有一定，只是我們走的體系不同」，高情商態度令人佩服。