民眾黨主席、總統參選人柯文哲訪日談到釣魚台議題，稱一般台灣人不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚就好，遭質疑放棄主權；柯文哲對此表示，他從頭到尾都沒有要犧牲主權。前立委沈富雄卻認為，柯文哲這次日本之旅，是嚴重失分，但這對國民黨反而好。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯P太沒有禮貌了，把羅森柏格帶到高雄去，感覺柯P對女人很不尊敬，他得罪了華府兩岸專家葛來儀、如今又得罪了羅森柏格。而柯P對女人就是，「妳要來就來，不來就算了」。

沈富雄指出，柯P最近很紅，因為他的支持度，達到空前最高，不過他近來露餡了。

沈富雄覺得，柯P曉得自己不會當選，但也就因為他曉得不會當選，所以沒有包袱，講話就可以沒有忌憚，愛說什麼就說什麼。柯P甚至把這一點以為是他的長處，就是「我很直白，年輕人喜歡我」 。沈富雄卻認為，柯文哲這次日本之旅，是嚴重失分，但這對國民黨反而好。