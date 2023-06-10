香港歌神陳奕迅跟老婆徐濠縈結婚17年，對感情一貫低調，不過繼他們日前被捕獲在茶餐廳吃得有說有笑，昨(9)日，徐濠縈更罕見在社群平台透露兩人一起用餐跟慢跑，甚至罕見曬出夫妻倆的同框照，畫面曝光後，粉絲從一處生活中的細節就看出陳奕迅用情至深。

徐濠縈9日更新貼文，PO出多張咖啡廳的餐點照，從PO出的同框照可見陳奕迅雙手抱胸並擺出酷酷的表情，身上的淺綠色運動外套，呼應身旁徐濠縈的綠色長髮，她即使用帽沿遮住眼睛，但光看上揚嘴角，便感覺得出內心滿滿的歡喜，毫無保留秀出真實的夫妻情。

徐濠縈罕見跟陳奕迅同框。(圖/徐濠縈 小紅書)

見此，粉絲們暴動留言：「啊啊啊啊啊徐哥好帥，阿徐好甜」、「愛看！多發一點狗糧」、「穿綠色衣服是配合徐濠縈嗎？」、「好好嗑，老夫老妻就是甜」、「最後一張夫妻合照，好療癒人心」、「陳奕迅穿了一件跟妳髮色好搭的衣服」、「世界上最幸福的女人」、「又是嗑到cp的一天，我可真有福」、「就喜歡看放閃。」

陳奕迅跟徐濠縈結婚幾年後，常有港媒報導徐濠縈花錢沒節制，更指夫妻倆協議離婚，讓陳奕迅非常受不了，多次強調兩人感情沒有問題，痛罵媒體「去你的，亂寫一通！」，此外，他也發表過著名的愛妻宣言，表示賺錢就是要給老婆花的，因此每個月會給50萬零用錢，就連2.3億豪宅也登記在徐濠縈名下，把老婆照顧得無微不至。