美國賓州小鎮有一隻搜救犬，過去近4年以來每天與主人一同在鎮上散步「巡街」，鎮民都認識牠。最近好一陣子不見牠的蹤影，原來是罹患癌症已到末期，沒體力出門。飼主上週六（3日）帶牠上街最後一次散步，全鎮居民紛紛守在街口等著見牠一面，趁著牠出發前往「狗狗天堂」之前與牠話別。

美國《新聞周刊》、《紐約郵報》、《邁阿密前鋒報》報導，這隻名喚「麥洛」（Mellow）的狗狗是混血的比特犬，2019年9月起隨主人凱文（Kevin Curry）落腳賓州東北部小鎮杜邦（Dupont）以來，不分晴雨下雪，每天跟著凱文到鎮上散步2次，因此認識許多鎮民與鎮民的寵物狗。麥洛不僅是凱文的好朋友，更成了全鎮的好朋友。

今年5月，醫師診斷麥洛癌症病情進入末期，牠很難照常天天散步，可能活不過6月份。凱文決定找一天帶愛犬來一場「最後巡禮」，向所有朋友說再見。於是凱文向街坊鄰居發送傳單通知，愛犬「麥洛」要進行此生最後一場散步。

His human put a letter in mailboxes around town letting neighbors know when his last walk would be, so they could come out to say their goodbyes. pic.twitter.com/5sXzdpxHq1 — WeRateDogs (@dog_rates) June 6, 2023

凱文用麥洛的口吻說明：「咱們不僅彼此熟識，諸位也讓我此生過得十分富足，超出任何搜救犬所能期待的程度。有這麼好的鄰居、住在彼此守望相助的社區，我心中充滿感謝。最近醫師說我得了淋巴癌，我不確定自己會在何時辭世，但過去幾個星期以來，我每天都想上街轉轉，就像往常一樣。」

這場「生前告別散步」預計當地時間6月3日晚間7時至8時舉行，傳單附了路線圖，「如果我體力許可，各位也有空的話，我很樂意一一親自道別。大家可以來拍拍我的頭、摸摸我的肚子，我會永遠感謝大家。」凱文還隨單附上5美元，讓芳鄰們買小禮物給其他狗狗，捐給慈善機關也行。

美國賓州小鎮居民飼養的狗狗癌末，日前由飼主帶出門最後一次散步，全鎮居民都上街與牠道別。

凱莉（Kelly Jordan Warunek）是專程上街等候麥洛「最後散步」的居民之一。她說，「這真是讓人感覺既傷心也暖心」，凱文牽著麥洛走進第一個街區時，現場至少25個人，「我往下一個街區望去，至少20個人等在那裏」，很多街角都有人駐足守候。大家見到麥洛時紛紛上前輕拍牠的頭，或給牠吃些零嘴，「有些人站在後面偷偷掉淚，不想讓凱文看見，以免害他難過。麥洛知道自己是眾人矚目的焦點，偶爾會走跳一下」。

凱莉形容，杜邦鎮民沒讓場面變得太誇張，大家給了凱文與麥洛一場美好的送別，「牠甚至從鎮上的店鋪領到免費的冰淇淋呢」。

They came out in full force, with signs and treats and many pets for this very good boy. 14/10 ❤️ (h/t @CitizensVoice) pic.twitter.com/VdKbq3VH7g — WeRateDogs (@dog_rates) June 6, 2023

帶老狗出門活動並非易事，牠們步履緩慢，體力也差。凱莉回想以前在街上看到麥洛，從沒想過牠年紀很大了，也沒料想到自己目睹麥洛最後一次散步的身影會那麼傷心，「我老公對牠道別時，我一開始就哭了，不過，牠走到我面前討拍時，我設法整理情緒面對牠」。凱莉不清楚麥洛確切年齡，「凱文領養牠是7年前的事，但牠的確上了年紀，滿臉白毛，就跟老頭子一樣」。

凱莉收到傳單時很難過，翻拍發到臉書愛狗社團，引起熱烈回響。很多人想知道麥洛「告別散步」的實況，凱莉在臉書發了後續圖文，只見麥洛不時咧嘴而笑，親人的牠顯得很開心，惹哭不少網友。

凱文說，麥洛是完美的狗狗，「7年來他讓我每一天都過得很快樂」，日後他會很懷念每天與麥洛一起散步的日子。