周末地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心資料，今（10日）凌晨3時51分高雄市茂林區發生芮氏規模4.2地震，震央在高雄市政府東北方45.3公里處，深度17.8公里，屬於極淺層地震。

這起地震觀測到最大震度為3級，出現在屏東縣三地門。震度2級地區為高雄市，震度1級地區為台南市、嘉義縣、台東縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣。

不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。