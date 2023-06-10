周末地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心資料，今（10日）凌晨3時51分高雄市茂林區發生芮氏規模4.2地震，震央在高雄市政府東北方45.3公里處，深度17.8公里，屬於極淺層地震。
這起地震觀測到最大震度為3級，出現在屏東縣三地門。震度2級地區為高雄市，震度1級地區為台南市、嘉義縣、台東縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
周末地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心資料，今（10日）凌晨3時51分高雄市茂林區發生芮氏規模4.2地震，震央在高雄市政府東北方45.3公里處，深度17.8公里，屬於極淺層地震。
這起地震觀測到最大震度為3級，出現在屏東縣三地門。震度2級地區為高雄市，震度1級地區為台南市、嘉義縣、台東縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
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