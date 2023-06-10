中國大陸四川日前發生雞倫悲劇，一頭民眾飼養的公雞遭舉報「鳴叫聲影響高考生休息」，飼主最終迫於鄰里間及員警壓力，當晚就用剁刀聲消滅雞鳴聲，把公雞宰來吃掉。

據《極目新聞》報導，自貢市公安局在7日高考第一天，接到群眾投訴稱孩子參加今年高考，附近一隻公雞卻總在早上5點多啼叫，影響到小孩休息，希望警方能介入協調，讓雞不要這麼早叫。

員警循線雖找到公雞住處，無奈主人不在家，只好委託鄰居轉告雞主人投訴情事，然而，警員回到派出所後依然不放心，主動查詢主人聯絡方式並致電，明明白白解釋事情原委。

公雞主人瞭解考生訴求後，決定大義滅雞，當即表示：「

今晚就吃雞，一定不會讓牠明早再啼叫，影響孩子休息

。」甚至拍下屠宰影片昭告天下，當晚就讓公雞明明白白、痛痛快快的成為盤中飧。不過，影片曝光後，引發網友「有沒有必要宰雞還Po網」的議論。

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