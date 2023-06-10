新北市板橋區某幼兒園驚傳學童遭餵藥案，更有多名學童身上出現毒品巴比妥反應，而市長侯友宜今日晚間在莒光國小與約40位家長對談，見面會時間長達150分鐘．教育局長張明文會後受訪時，也承諾會提供家長就學和就醫的兩大服務，並承諾會「一對一把家長服務好」。

張明文提到，會議現場除提供法律、醫療和心理諮商的一對一服務外，侯友宜也與家長面對面，而家長最關心的則是事件起點，經局裡調查整理後，確認是從5月15日開始接獲家長報案。

張明文表示，家長最關心的還是孩子的健康，今日見面會也特別請來土城醫院黃院長協助，提供專門的醫院窗口給家長諮詢，也可以與醫生討論未來是否採樣毛髮等細節。

而如今該幼兒園關閉，全體學童無處可去引發民怨，張明文則表示，教育局對安置入學問題責無旁貸，將會一對一針對每個家庭的需求給予協助，退費與新學校的費用也會幫忙，侯友宜也交代要「一對一把家長服務好，讓家長安心。」

衛生局長陳潤秋則表示，學童身上殘留的「微量」和餵食的量有沒有關係則仍待檢警偵辦，今日大眾也在詢問是否有其他的非管制藥品含巴比妥，而調查發現確實有部分的支氣管藥物含此成分，相關案情則待檢察官進一步調查。

備註：

根據《兒少法》第69條規範，本案涉兒童及少年權益，不得揭示「足資識別之資訊」，其中包含學校名稱；經本刊於6月8日透過管道詢問主管機關新北市社會局，社會局建議不要刊載學校名稱。

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