新北市板橋區某幼兒園驚傳學童遭餵藥案，學童指稱被老師要求喝「彩虹藥水」，倘若不從還會被關廁所，更有學童被驗出毒品反應，而今日有媒體稱所謂的彩虹藥水其實是感冒藥水，家長則不信此說法，表示學生委託餵藥都有紀錄，但有多位學童不需吃藥仍被強餵，希望市政府能說真話、講清楚。

據了解，多名家長在4月時發現孩子情緒有異，回家後便明顯疲憊、想睡，甚至暴怒大哭還出現自殘行為，經了解後發現孩童在幼兒園期間被餵食「彩虹藥水」，倘若不願意飲用還會被關在廁所裡，經檢驗後更發現孩童身上被驗出毒品巴比妥反應。

而外界對於「彩虹藥水」討論得沸沸揚揚，但檢警調閱監視器，發現孩童服用的藥水是專門給兒童的感冒藥水，因外型多彩、顏色鮮艷而被學生形容為「採紅藥水」，且都有看診單和同意書為證，目前並未發現可疑之處。

而新北市長侯友宜今日在莒光國小舉辦說明會，對「感冒藥水」說表示不信任，有家長提到，如需委託老師餵藥，園方都會留下紙本和電子紀錄，卻有學童明明沒有餵藥需求，返家後竟稱自己遭餵藥。

家長表示，目前該園多名孩童出現過激情緒反應，包括捏自己、霸頭髮等自殘舉動，讓家長們心疼不已，希望市政府能講清楚、說真好，給予所有家長交代。

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