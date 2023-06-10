日前桃園市中壢區一名肌肉男半裸大鬧超商，供稱是買不到喜歡的雞胸肉口味，加上警察到場後他情緒失控，但外傳他是求婚女友失敗，導致他大鬧超商，事後健身教練女友卻表示「已經放生了」，並刪除兩人合照，隨後更有一名女子現身發文，更宣示主權「此時此刻我才是現任」，今（9）日超商浩克也與該名女子登記結婚。

朱姓健身教練與小三結婚，兩人相差四歲。（圖／翻攝自當事人IG）

28歲中壢朱姓健身教練20日大鬧超商，畫面震憾造成全國討論，從身材到動機，以及警方是否執法過當都成為討論話題，過去他曾和另一名女健身教練交往，兩人大方放出大量閃照，但在大鬧超商後女健身教練也坦承已分手，並將朱姓猛男的貼文都刪除，並改掉IG簡介上標註的帳號。

但日前卻冒出一名疑似小三的女子，在IG上分享跟猛男前女友的對話，指稱「妳要不要想一想自己到底做了什麼，讓他找別的女人」，並表示猛男這段時間在她身邊，都是由她照顧，「我真的不知道什麼時候才會醒悟他這4年來的壓抑和痛苦」，而她也發文承認是自己是小三，寫出「誰想當小三？誰想被曾經的另一半傷害？誰想做壞人？」，結果今日兩人宣布結婚，並曬出結婚證書與到戶政事務所拍的照片。

朱姓健身教練與一名林姓女子今日在社群網站上曬出抱著玫瑰花束，在戶政事務所拍下兩人照片，女方更拿著大把花束，兩人寫下：「偶們要賊婚了」，也讓不少健身好友恭喜兩人。林女也在限時動態曬出和朱男的結婚證明書，寫下「不要問我是不是認真，我從來不開玩笑！」

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