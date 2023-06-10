大陸山東艦在兩艘護衛艦伴隨下，於5月27日沿著台灣海峽中線西側，向西北行駛。前國代黃澎孝日前曾在臉書酸，被颱風追著跑的山東艦；前海軍艦長呂禮詩表示，山東艦並不是躲颱風，應是去接遼寧艦的艦載機，因為遼寧艦的飛行官也要持續的訓練。

呂禮詩9日在《觀點-世界一把抓》節目中表示，大陸南部戰區5月26日公布訊息，指17日艦隊編隊於南海進行例行性訓練。山東艦原來是在做訓練，並沒有要去防颱，因為山東艦位在南海，它的母港則在海南三亞，即使有颱風，直接進三亞就好了，幹嘛千里迢迢經過台灣海峽，跑到青島，顯然是有別的任務。況且以這個颱風路徑而言，山東艦北上，也是安全無虞的。

呂禮詩接著指出，前幾天，在渤海有相關軍事演練的航行警告，山東艦應該去接了遼寧艦的艦載機，遼寧艦的飛行官也要持續訓練。

呂禮詩表示，5月27日瑪娃颱風的路徑，連登陸台灣的機會都沒有，也沒發布陸上颱風警報，台灣還有護國神山。根據中央氣象局公布的訊息，最強的風勢7級、陣風8級，只維持在5月31日的10點到12點，只有短短的時間，這樣的風力，還未到台灣4100噸成功級艦的風力限制，更何況是7萬噸的山東號航空母艦。