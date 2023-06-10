市場預期美國將避免經濟衰退，且聯邦準備理事會（Fed）可能暫停升息，美股今天小漲，週線收紅。

道瓊工業指數終場上漲43.17點，或0.13%，收在33876.78點。

標準普爾500指數上漲4.93點，或0.11%，收在4298.86點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲20.62點，或0.16%，收在13259.14點。

費城半導體指數上漲10.654點，或0.30%，收在3524.971點。（譯者：徐睿承）1120610