英國王儲威廉王子的妻子凱特王妃，可謂當今英國王室的一大門面，舉止高雅、笑容親切，穿著平價服飾仍雅致出眾不落俗套，出席活動總以迷人丰采吸引各方注目。然而王室專家透露，凱特2011年嫁進王室之初出席王室活動時也曾顯得拘束不自在，經過一番努力才漸漸自我肯定、發揮所長，如今成了令人佩服的溝通高手。

英國《每日郵報》王室記者英格利許（Rebecca English）日前在談話節目「王室祕辛」（Palace Confidential）表示，41歲的凱特王妃一直到近期才明顯「充分發揮個人長處」。

Britain’s Princess Kate takes part in rugby training to support the ‘Shaping Us' campaign and the role of community clubs for youth pic.twitter.com/oAC3Qbu05j — Reuters (@Reuters) June 8, 2023

身為英國橄欖球聯盟皇家贊助人的凱特，週三（7日）造訪梅登黑德橄欖球俱樂部（Maidenhead Rugby Club），不僅參加練習賽展現球技，也在場邊坐下來與一群運動員談起體育活動對於兒童生命歷程有多重要。英格利許說，凱特當天置身於一群男士之中引導大家討論話題，神情舉止與12年前剛嫁進王室時大不相同。

英格利許說：「那天大家聊的是爸爸經......我常說，威爾斯王妃的溝通能力並非一直這麼出色，她經歷了一段學習過程，我認為她並不是一向如此自在。但她身為那群人之中唯一的女性，縱使周圍全是成就斐然的男性運動員，她依舊侃侃而談，適當提問，引介他們注意不同的人，聆聽他們的答覆。」

凱特王妃難得以運動裝束示人。

英格利許還說，凱特聊起自己專長時顯然「極其怡然自得」：「我看得出來，她的確適得其所。我對她佩服不已。」

除了體育話題，凱特在場中也安慰了一名最近痛失愛女的婦人，不時以手輕撫她的肩膀與背部傳遞慰問之意，她也接受婦人致贈的親戚手製飾品，凱特允諾會在之後出席為心理健康募款的慈善活動時配戴。

凱特王妃6日造訪位於英格蘭溫莎的溫莎家庭中心（Windsor Family Hub）。（路透）

曾任英國東安格利亞兒童安寧照護機構（East Anglia's Children Hospices）院長的巴特蘭（Graham Butland）接受《時人》訪問時表示，2012年凱特王妃首度以贊助人身分造訪致詞，當時的她「十分緊張」：「我記得，最開始的那段時期，她會微微低著頭走進來。現在她來訪的時候抬頭挺胸。」

巴特蘭說，凱特王妃「以自在的方式逐漸適應新的地位」，但從未失去親和力，也未喪失「自然而然」與他人建立關係的能耐，「這可不是卯足全力維持人設，而是她的真性情」。他認為凱特非常能夠與患者、患者的家人產生共鳴，每回凱特私下造訪，住院的孩子們與其家人總是「迴響熱烈」。