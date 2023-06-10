做好一件事，你喜歡就好。」

很有趣的巧合，專訪露出的時間6月10日，剛好是40的生日，這也是第100期的人物專訪，在這個機緣下一起做喜歡、熱愛的事，有點浪漫。

薛仕凌說自己就是一個演員，會的不多，不懂化妝、不懂衣服、不懂燈光……只要會處裡好情緒，完成角色就好，其它的就交給不同領域的人負責，「我覺得就是這樣一個群體的一種良性循環，一個組織工作都會希望有一個這樣子的良性循環。你看著他們每個人只要做好自己的專業，然後這台機器就會順暢的運轉的時候，我就覺得很奇妙，我也很喜歡，不用每個人都要有斜槓、三四個技能什麼的，我就覺得不用啊。」

當了十多年的演員，薛仕凌就是好好當演員，專心最好自己眼前最重要的工作，倦怠可能有一天會發生吧，誰知道，反正該來的時候就會來，還沒來的時候，就繼續熱愛吧，自然而然會讓自己知道，怎麼持續下去。

「對我來說沒有單一答案，一方面發現我自己會因為自己的狀態不同，而覺得可以做下去，有的時候可能接完一檔戲很累，就覺得身心俱疲，然後想要休息一下不要再拍了，可以睡一覺起來之後，又會覺得好像昨天的那個想法只是因為累、因為心情不好，就覺得……但是現在睡完了，現在體力有了，心情就會好了，就覺得可以繼續做。」

（圖／許方正、林士傑攝）

「可是有時候那個（累）好像沒有辦法因為睡覺而緩解，有時候也是因為身旁的人，我們在拍戲的時候有時很多環境條件是不太好的，就會心情很煩燥，可是我看到身旁的大家都還是耐著性子，然後很認真做好自己的工作的時候，其實我也會被身旁的人影響，所以那個心情是我覺得有很多時候也是互相扶持、互相幫忙的，其實我對這點我覺得很感謝他們，你可能不覺得你自己有意識幫到了我什麼、或是你幫到誰，可是其實只要我看著他們都很認真的在做一件事、在做好自己的事情的時候，我就會覺得被鼓勵到，我就覺得他們有幫到我。」

對薛仕凌來說最開心的就是「還能再見到」，演戲就是幾個月的朝夕相處、革命情感，殺青了、告別了，有些人可能即使身在同個城市中，卻沒機會再見到面，等投入下個劇組，身邊夥伴全都換了，這種緣分很奇妙，在那個相聚的過程中完全奉獻，結束了就此別過只有回憶，也就是因為這樣讓他特別珍惜，揮別了一部戲的拍攝，留在薛仕凌身體裡的，最多的就是跟人相處的感覺，也會感動當年的攝影助理，現在已經是挑梁的攝影師了，見證了彼此仍在做自己熱愛的事情，「你可能因為種種的理由，被迫要離開，我覺得這個是讓我覺得最sad的一件事。」

「我喜歡看人在做他們喜歡做的事情，我覺得那個狀態是會發光的，所以我覺得都是這樣，就是你知道那個人在做的事情是不是他喜歡的，因為看得出來。」

（圖／許方正、林士傑攝）

我們也可以看到薛仕凌一直在做喜歡的事情，不只是戲劇作品一直推出，也很世俗地從外界比如獎項的入圍來肯定，他很專心在做熱愛的事情，訪問前幾天台北電影獎公布入圍名單，薛仕凌憑著《疫起》入圍男配角，入圍當然是開心的，但不只是為自己開心，而是為這個集體的工作被看到而開心。

「現在資訊這麼多，然後選擇這麼多，不是每個人都聽過或看過《疫起》，可是你會因為入圍這件事情或是什麼的話，然後注意到、然後關注到它，我覺得這對團隊來說是很好的一個宣傳的機會，然後讓作品再次被更多人看見，我覺得這才是我最Care的事情。」

（圖／許方正、林士傑攝）

問薛仕凌什麼時候可以放長假？他算了算說大概年底吧……但還不確定，大概兩年多的時間戲拍不停，真的該喘口氣了吧？

「我是需要休息的人，但是好像沒有一個很長的時間度假或是放空什麼的，但是我自己是覺得還好欸，可能真的真的有被救贖吧，每次都覺得拍完一檔之後，真的覺得身心俱疲，我要先休息兩個月，然後就是我不想要再看到這麼多人，可是進了下一個劇組之後，看到大家，我又覺得我被救贖了，然後我又覺得很開心，我不知道，我真的很矛盾，我看到大家我就會覺得很開心。」

因為你……就是在做你喜歡、熱愛的事情啊。

薛仕凌

生日：6月10日

（圖／許方正、林士傑攝）

2007年以團體「大嘴巴」出道，曾獲得兩屆金曲獎最佳演唱組合獎

2021年以《生生世世》及《做工的人》獲得第56屆金鐘獎戲劇節目男主角獎及迷你劇集／電視電影男配角獎

2022年以《茶金》及《我是自願讓他殺了我》入圍第57屆金鐘獎戲劇節目男配角獎和迷你劇集／電視電影男配角獎

2023年憑電影《疫起》入圍第25屆台北電影獎最佳男配角獎

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