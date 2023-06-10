今天鋒面位於台灣北部海面，各地有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨或豪雨；氣象專家提醒，今天到下周一（12日）防劇烈天氣，下周二至下周日（13日至18日）留意大規模致災降雨。另外第3號中颱谷超已成大眼颱，將在台灣東側約1千公里遠的海面上迴轉，對台灣天氣沒有影響。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今日至下周一梅雨季第5波鋒面在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強，要注意小範圍「劇烈天氣」。溫度方面，各地白天偏熱，北部23至31度、中部23至34度、南部24至35度、東部23至34度。

最新模式模擬顯示，下周二、三滯留鋒南移經台灣上空，有西南氣流配合，慎防劇烈天氣及大規模降雨致災；下周四（15日）滯留鋒南移至巴士海峽，降雨相對減緩；下周五至下周日（16日至18日）滯留鋒再北返經台灣上空至北部海面，恢復「梅雨旺盛期」的型態。

另外，今年第3號中颱谷超已成大眼颱，最新颱風路徑潛勢預測圖顯示，谷超將在台灣東側約1千公里遠的海面上迴轉，對台、日皆無威脅；周末東海岸有長浪，岸邊活動需注意。