SHOT OF THE YEAR FROM CARLOS ALCARAZ! 🇪🇸 pic.twitter.com/10Y38213ne — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 9, 2023

球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）的統治可能即將結束，他9日在法國網球公開賽男單準決賽敗給喬柯維奇（Novak Djokovic），只要喬柯維奇11日晚間摘下冠軍就可重奪球王寶座。年僅20歲的阿卡瑞茲賽後表示他從沒遇過這麼緊張的戰局，打到中途還抽筋，結果喬帥以6-3、5-7、6-1、6-1四盤獲勝。

兩人初次交手在馬德里公開賽的紅土場地，那時打出非常大的比分（6-7、7-5、7-6），外界預期他們在法網會再來一次激鬥，不料阿卡瑞茲在第三盤開始一瀉千里。

阿卡瑞茲說：「我開賽就非常緊張，第一盤、第二盤真的非常緊繃。我生涯從沒有像今天那樣緊張。我賽前的感覺很棒，身體狀況極佳，第二盤結束到第三盤開打時發生的抽筋，這很令人失望。」阿卡瑞茲遭到喬柯維奇化解了3個盤末點，7-5艱辛拿下第二盤，打出反攻的契機，身體卻撐不住了。

「我的手開始抽筋，我的腿開始抽筋，然後我的全身都不對勁。」以當時的情況，阿卡瑞茲似乎應該退賽，他仍堅持打完比賽，「這畢竟是大滿貫準決賽，我想自己總有1%機會獲勝。」但是奇蹟沒有出現，阿卡瑞茲說：「和喬柯維奇對戰是一件苦差事，如果有人說他和喬柯維奇對戰不會緊張，那他肯定是在說謊。大滿貫準決賽當然會令人緊張，更別說碰上喬柯維奇了。我希望下一次對戰的結果會不同，但肯定還是會緊張。」