南韓直播主「企鵝妹」來台灣徒步環島，最近走到了高雄，南台灣近日高溫炎熱，企鵝妹卻收下一位粉絲贈予的超厚外套，穿上以後竟然露出可愛微笑，引起網友討論，有內行人仔細一看才發現，這件外套來頭可不小，是價格不斐的空調衣，內建風扇系統，放入冰袋使用就會變成水冷扇。

一名網友日前在PTT上分享，南韓直播主「企鵝妹」徒步走台灣的挑戰持續進行，最近走到了高雄，天氣十分炎熱，一位粉絲等在路上給企鵝妹一件超厚重的外套，原本已經熱到爆汗的企鵝妹，穿上以後卻露出可愛的笑容。

原PO表示，仔細一看才發現這不是一件普通的外套，這其實是一件「空調服」，內建風扇系統，可以直接放入冰袋使用，變成水冷扇。

貼文引起網友討論，「土豪」、「空調衣，但電池有夠大顆」、「如果好用，她明天會買冰塊繼續穿吧」、「重裝甲企鵝 XD」、「高雄有高雄的玩法」、「她說真的有效欸」、「神裝，白企鵝光劍」、「根本行走冰箱」、「這真的實用嗎？」

另有內行網友表示，送這件外套的粉絲真的大手筆，這件空調服價格不斐，光是沒有電池的版本，一件就要新台幣5千多，有電池的版本整組加起來恐破萬。