民進黨昨（9日）晚針對前婦女部黨工遭受廠商性騷擾一事，宣布調查結果，聲稱前副秘書長林飛帆的做法與該黨「性騷擾申訴及懲戒辦法」等相關法規，並無相違。對此，媒體人張禹宣表示，這等於「全黨救一人」，硬生生在民進黨主席、總統參選人賴清德身上打出一個大破口。

張禹宣昨晚在臉書指出，從民進黨公布的最新新聞稿可以看到，「前婦女部主任許嘉恬曾向林前副祕書長提及部門有發生性騷擾事件，但未透露細節，僅表示當事人沒有意願走申訴流程。林飛帆則向許嘉恬表達，若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助」，該文等同表達，林飛帆的處置並無違反民進黨的性平相關條例。

對於此一調查結果，張禹宣認為，民進黨將一切的錯誤都歸咎於許嘉恬，讓其揹鍋；且賴清德再度被擺了一道，自己人一次一次當炮灰，總統蔡英文的徒子徒孫安然無恙，舒服扯後腿。

張禹宣更強調，該新聞稿將林飛帆形容的好傻好天真，什麼都不知道，「更是絕對沒有讓林飛帆知道案情，（被害人）不申訴也一點都不奇怪。是許嘉恬吃案，主管林飛帆沒察覺，異樣不是他的錯。」

綜合以上所述，張禹宣提到，民進黨現在為了保住一個選不上的小英男孩，硬生生在賴清德身上打出一個大破口。該黨最好確定，林飛帆任內不會再有第二個、第三個吃案。不然林飛帆就會變成第二個林智堅，第二台失智列車。

除此之外，張禹宣還跟賴清德喊話，「你確定欸，要再讓蔡英文予取予求，上演全黨救一人的戲碼？在野黨可是恭候大駕，樂觀其成。」

對於民進黨中央宣布的調查結果，林飛帆辦公室昨晚也做出回應，稱林飛帆承諾，未來不論是制度改革或是推動文化與結構的轉變，都會盡全力去做，並再次向事件當事人表達誠摯歉意。