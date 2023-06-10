高雄仁武警分局的大樹義警分隊長許文義，服務年資長達46年，日前光榮退休。他回憶過往的日子，往事歷歷在目，像是20多年前支援時任大樹分駐所所長梁東山去大樹區一處山溝抓毒蟲，感覺就像昨天才發生。
現年70歲的許文義原本服務於一家紙業公司，因為受父親薰陶，所以熱衷擔任義警，對警察工作出錢出力，至於捐助了多少錢，他笑稱，沒算過。
許文義喜歡交朋友，他很榮幸跟許多長官共事過，這些長官如今也都是警界高層了。自己原本在鳳山服務，後來轉到仁武區，記得20多年前支援梁東山的緝毒任務，跟隨警員一起去大樹區的山溝，當時感覺很新鮮，如今已經成為自己寶貴的回憶。梁東山目前擔任高雄港警務總隊總隊長。
許文義認為，要維持治安，光靠警察稍嫌不足，他很榮幸能擔任義警這麼多年。且他的孫子也是擔任警察，家人對警察的工作也都很支持，之前也不曾抱怨他老往外跑。如今退休，許文義雖然覺得可惜，也說日後會繼續支持警察的工作。
仁武警方表示，大樹義警分隊是警方最佳的協勤幫手，無論颳風下雨都全年無休，只要哪邊需要義警協助，義警們總是義無反顧挺身協助。尤其許文義對各項任務總是一馬當先，是義警們的榜樣。
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