馬英九基金會邀大陸5所大學的50位學生於7月來台交流訪問，陸委會態度卻有所保留。對此，新黨發言人陳麗玲認為，蔡政府阻止交流，是怕台灣年輕人知道大陸有更好發展，且大陸對台灣是友善且讓利的。陳麗玲強調，若此事無法成行，將對兩岸關係造成傷害。

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，前總統馬英九邀請包括大陸北京大學、清華大學等5所大學50名學生，在教授陪同下，於今年7月中旬訪台，並與台灣5所大學交流，參訪著名景點與歷史古蹟。然而，陸委會主委辦公室則要馬辦不要送件，稱陸委會不會同意。陸委會解釋，基於職責及善意提醒，表達在台參訪宗旨如為教育交流，行程應以教育為主進行安排；也善意提醒宜考量當前社會情勢及民意對交流安全管理之要求。

對此，據《中評社》今(10)日報導，陳麗玲受訪時直言「蔡英文政府就是怕了」，她強調，蔡政府怕台灣年輕人知道大陸對台灣讓利這麼多，且大陸青年很優秀，大陸將成為台灣年輕人工作就業的好環境，因此阻止這樣的學生交流。

「民進黨過去只有選票考量，從來沒有為台灣民眾來思考」。陳麗玲表示，若馬英九邀請陸生來台最終無法成行，對兩岸關係將是一大傷害。