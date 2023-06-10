Alcaraz seems to be cramping in the third set 👀



Djokovic came to check on him ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/SmJ73P233h — Eurosport (@eurosport) June 9, 2023

喬柯維奇（Novak Djokovic）在法國網球公開賽4強對決球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），這是兩人首度在大滿貫賽事交手。可惜阿卡瑞茲未能拿出全力，在第三盤手腳抽筋導致戰力大減，被喬帥趁機連賞兩盤6-1以四盤結束比賽，喬帥還因此遭到法國觀眾報以噓聲。「我不介意，這不是第一次，肯定也不是最後一次，我只是一直贏下去。」

阿卡瑞茲在高強度的比賽中肌肉抽筋，腳步緩慢成為俎上肉，第四盤喬帥勢如破竹眼看即將獲勝，部分觀眾爆出噓聲。最終獲勝之後，喬柯維奇又被觀眾再噓一次。

喬柯維奇表示自己也很緊張，但沒料到阿卡瑞茲打完第二盤就全線崩潰。「對我來說關鍵就是在第三盤開打時撐住，然後發生了不可預期的事。我想沒有人料到他會抽筋，顯然從那時候開始，比賽就完全變調了。」

阿卡瑞茲才20年，來日方長，喬柯維奇說：「我毫不懷疑他往後可以摘下很多次法網冠軍，他的技巧和力量都很強，非常全面的選手。他已經贏過大滿貫冠軍（去年美網）也是史上最年輕的球王，他的未來令人興奮。」

澳洲選手米爾曼（John Millman）在新聞網站撰文稱讚喬柯維奇，他認為喬帥私底下是個友善的人，但他長年被當成網壇的大反派，導致他的驚人實力從沒有獲得公正的評價。喬柯維奇將於11日晚間決賽面對魯德（Casper Ruud），如果獲勝就可摘下破紀錄的生涯第23座男單大滿貫金盃，以及重奪世界排名第1。