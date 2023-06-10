南部某國立大學女大生小美（化名），與3名同學在男閨蜜阿明（化名）租屋處喝酒，事後眾人因酒醉皆離去，小美與阿明同床共枕，但另名男同學阿雄（化名）卻潛入房間內，對小美硬上，阿明被床鋪震動嚇醒，用眼神示意他停止，未料阿雄卻反問「我可以試試看嗎？」，事後小美驚醒認出阿雄，將此事告訴同學並報警提告；法官依犯乘機性交罪，判處阿雄有期徒刑4年，二審改判有期徒刑3年4月，最高法院上（5）月駁回上訴，維持判刑。

據判決書指出，2021年10月23日，阿明（化名）約閨蜜小美（化名）與其餘3名大學同學在租屋處房間內飲酒聊天，共飲高濃度之伏特加等酒類，並約定當天晚上阿明與小美同睡一房，其餘同學睡在其他房內。

大夥喝到大約凌晨3時許各自回房間睡覺，凌晨5、6時許，另名同學阿雄（化名）卻潛入房間內對小美硬上，親吻其胸部，逼她口交、性交，一旁的阿明被床鋪震動嚇醒，見到阿雄意圖不軌，用眼神示意他停止，未料阿雄卻反問「我可以試試看嗎？」，事後小美也驚醒並認出阿雄，將此事告訴同學後報警提告。

小美出庭時證稱，當時因為喝得太醉，但隱約感覺有人在碰她，也有模糊聽到阿雄說「我可以試試嗎？」，當他發出聲音後，就確定對方是阿雄，事後對方又觸碰她的胸部，又親嘴強逼口交，當下她撇過頭，但阿雄扶著她的頭硬上，這時她已經驚醒，但阿雄卻在一旁呼呼大睡。事後小美將事情經過告訴友人並報警提告。

而小美也曾打電話給阿雄，稱阿雄媽媽給她2條路選，「第1個要嘛就是我跟你結婚，第2個要嘛提告就是走刑事」，這讓小美的父母火大，決意提告；小美也追問「你這樣子到底算不算強迫我」，阿雄則回答「是，這樣子算強迫」。

高雄地院審理時，阿雄辯稱是兩情相悅，但法官不予採信；依犯乘機性交罪，判處阿雄有期徒刑4年，其不服上訴；高雄高分院審酌他認罪，又與小美達成調解並賠償50萬元，但小美拒絕原諒，因此改判有期徒刑3年4月；阿雄再次上訴，最高法院上（5）月駁回上訴，維持判刑。

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