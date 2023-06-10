NBA Finals trade: The Denver Nuggets are acquiring the least favorable of Oklahoma City's first-round picks in 2024, the 37th pick in the 2023 draft and 2024 second-round pick for a protected 2029 first-round, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 9, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日爆料，儘管目前總冠軍賽還在如火如荼進行，今年夏天第一筆交易案卻已完成，因為金塊竟在此時找上雷霆達成選秀權交易，金塊送出2029年受保護首輪籤，去跟雷霆換回今年第37順位選秀權，以及2024年最低順位首輪籤與次輪籤。

在球隊還在打總冠軍賽期間進行交易相當罕見，金塊被允許能在總冠軍賽期間交易，主因是這筆交易並不涉及陣容當中任何球員，金塊的考量是想要最大限度利用這個奪冠窗口期，如此一來，金塊能在今年選秀會上擁有第37與第40順位選秀權，當作球隊交易工具。

畢竟到了下個球季，也就是2023-24年球季，金塊的團隊薪資將會排在聯盟前5，包含約基奇4655萬美元、賈瑪莫瑞3383萬美元、麥克波特3338萬美元、阿隆戈登2126萬美元與波普1470萬美元，光是目前這先發五人的薪資總和，就已經占據大約1.5億美元空間。

反觀雷霆則是繼續跟爵士一同儲備未來選秀權，目前傳出兩隊未來7年期間各擁有15個首輪選秀權，看來都在替未來做好一切打算，只是再繼續儲存選秀權下去，雷霆到底何時才有機會成為爭冠球隊之一，恐怕還需好好觀察一下。