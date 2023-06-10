左左右右畢業了 | Kpop | Infinity G1| 2023 新竹縣全國街舞大賽

雙胞胎女團「左左右右」5歲勇闖演藝圈，翻唱韓國女團Crayon Pop的歌曲《bar bar bar》備受矚目，螢光幕形象可愛又活潑，後來因衝刺學業而減少演出，如今兩人已國中畢業，蛻變成15歲美少女，近日參加Kpop街舞大賽，純熟的舞技被網友盛讚不已。

左左右右為了專心於課業，從2018年就沒有再推出新作，最近她們從國中畢業，抽空參加2023新竹縣全國街舞大賽，與另兩名女生組成4人組，大跳Kpop組曲，無論是編舞、肢體動作和流暢性，都是可圈可點；至於背景音樂，除了有NCT DREAM《Candy》，還有f(x) 《Rum Pum Pum Pum》、BLACKPINK《BOOMBAYAH》等南韓女團的組曲。

這段3分23秒的影片被放上YouTube頻道後，短短不到一周就有42萬點閱，許多網友都對左左右右的表現感到驚艷，紛紛留言誇獎：「才國中跳得很有力量，已經贏過大部分台灣女團了」、「四人都跳得超棒的」、「好好看，少數認為小朋友不油的舞蹈」、「左左右右依舊甜美、可愛，舞技現在超強的」、「左左右右～跳舞終於進步了！開始懂得用力，跳舞有力度，漸強漸弱，真的有很大的成長～讚讚」。

對此，替左左右右編舞的老師HaoHao留言表示：「做了一點舞蹈的修改，在音樂上把歌曲剪接在一起，製造更多亮點在她們身上，但最重要因為她們都很會跳，看到好多人留言好感動。」