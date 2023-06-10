中央氣象局預報指出，今天（１０日）鋒面位於臺灣北部海面，天氣仍不穩定，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，也易有對流發展，造成短延時強降雨，甚至有局部大雨或豪雨發生的機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一(10至12日)「梅雨季」第5波鋒面(為滯留鋒)在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強。要注意小範圍「劇烈天氣」及氣象局特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今日各地區平地氣溫：北部23至31度，中部23至34度，南部24至35度，東部23至34度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二、三(13、14日)第5波「滯留鋒」南移經台灣上空，有「西南氣流」配合，慎防「劇烈天氣」及大規模降雨致災。下週四(15日)「滯留鋒」南移至巴士海峽，降雨相對減緩、為短暫空檔。下週五至週日(16至18日)「滯留鋒」再北返經台灣上空至北部海面，恢復「梅雨旺盛期」的型態。此南北徘徊的特性，為典型「梅雨滯留鋒」所特有，應續防「劇烈天氣」及連日的大量降雨。