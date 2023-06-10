大陸外交部網站10日消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9日應約與印尼對中國大陸合作牽頭人、統籌部長盧胡特通電話。盼全力保障共建「一帶一路」旗艦合作項目、已啟動聯調聯試的雅萬高鐵，如期啟用。

盧胡特通報了近期訪中情況，表示衷心欽佩大陸國家主席習近平領導力和治國理政思想理念，對中國共產黨團結帶領中國人民脫貧攻堅和全面建成小康社會成就有了更深入瞭解。印尼希望借鑒中國推進改革開放、致力高品質發展的有益經驗，深化各領域務實合作，造福兩國人民，將加快推進重點合作項目，全力保障雅萬高鐵如期啟用，充分發揮其示範效應。印尼對下階段高層往來充滿期待，將以兩國元首重要共識為指引，推進印尼中國命運共同體建設。

王毅說，在中共總書記習近平領導下，中共全黨大陸全國人民上下一心，秉持新發展理念，堅持高品質發展，全面推進中國式現代化，正在朝著中華民族偉大復興目標邁出堅實步伐。中國和印尼同為開發中大國和新興經濟體重要代表，有著相似的歷史遭遇和相同的奮鬥追求，願加強治國理政經驗互學互鑒，加快各自發展振興。

王毅表示，在雙方共同努力下，兩國全方位合作順利推進，共建「一帶一路」旗艦合作項目雅萬高鐵啟動聯調聯試，朝著全線開通營運邁出重要步伐，將為印尼加快發展注入新的動力。中方高度重視中印尼全面戰略夥伴關係，將按照兩國元首戰略指引，密切高層交往，鞏固政治互信，加強發展戰略對接，建設好中印尼命運共同體，推動兩國關係邁上新高度、兩國合作開闢新前景。

雙方還就共同關心的國際地區問題交換了看法。