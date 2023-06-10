許多人買鮮奶回家以後，習慣放在冰箱門上保存，但英國牛奶業者克萊爾表示，冰箱門不是個很好的保存地點，因為冰箱門附近的溫度較高，容易使鮮奶變質，建議還是要放到冰箱深處，溫度較低的地方保存比較好。

綜合外媒報導，英國牛奶業者克萊爾（Ceri Cryer）在節目上分享，根據永續食物基金會（The Sustainable Food Trust）的統計數據，英國每年約有4.9億品脫的鮮奶被浪費，除了鮮奶變質壞掉的原因，還有許多人將最佳品嘗期限當作保存期限，因此提早將還沒有壞掉的鮮奶丟掉了。

克萊爾表示，很多人把鮮奶買回家後，會放在冰箱門上的凹槽保存，但這其實不是一個很好的保存地點，因為冰箱門附近太溫暖了，可能會讓鮮奶更容易壞掉，因此建議還是把鮮奶放到冰箱深處、溫度較低的地方保存比較好。

克萊爾指出，鮮奶開封以後，每次倒出來喝以後應該盡快關上並放回冰箱裡面，而且最好不要直接對嘴喝，這樣都能夠降低鮮奶變質。

倫敦大學城市學院（City, University of London）食品政策專家雷諾（Christian Reynolds）也說，除了鮮奶之外，所有的肉類食品、乳製品其實都該放在冰箱溫度較低的地方保存，以避免溫度影響了食品的保鮮期。