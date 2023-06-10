新北市某大樓社區一名王姓男子，2021年間見社區女秘書A女在電梯內貼公告，竟當場伸手勾搭肩膀，並意圖碰觸胸部，隔幾天又闖入社區辦公室主動要替A女按摩，碰觸到內衣肩帶，遭到A女提告性騷，但在官司期間，又趁社區另一名B女秘書蹲下拿東西時摸對方臀部，新北地院日前判王男拘役90日，得易科罰金9萬元。

根據判決書，A女向法官控訴，王男是同社區的住戶，她當時擔任社區生活秘書，110年8月21日在電梯貼公告，王男進來電梯後將手搭在她肩膀上，並意圖碰觸胸部，當時她一直閃避，還將手護在胸部前方，感覺很不舒服。

未料王男隔幾天，突然闖進社區辦公室，跟她說「妹妹辛苦了，我幫妳按摩」，A女當場拒絕，但王男仍將手搭在她肩膀後搓揉，捏揉的地方是在肩膀往前一點，當時感覺他有觸碰到我的肩帶，我感受很差，於是向警方報案提告。

但王男卻不在意，在111年10月3日下午，王男又見到社區秘書B女蹲在辦公室冰箱前拿東西，王男用左手背敲B女的後腦杓，又摸B女左臉，B女閃躲後起身時，王男竟當場襲臀，氣得B女也提告。

法官審理後認為，王男為滿足個人私慾，竟在社區電梯及辦公室，乘兩位女性不及抗拒之際對其等性騷擾，顯不尊重女性對於身體自主之權利，並造成告訴人A女、B女驚嚇不快且身心受創，且王男犯後均否認犯行，在性騷擾A女經偵查後，再度性騷擾B女，且手段變本加厲，又在開庭審理時對A女說出「很爽齁」等語，犯後態度相當惡劣，又未與告訴人A女、B女達成和解，判王男拘役90日，得易科罰金9萬元。