女星郭采潔出道時以清新氣質，加上甜美外型，深受粉絲喜愛，近年將演藝重心轉往大陸，先前參加陸綜《乘風破浪》再掀話題，不過近來造型卻讓外界覺得匪夷所思，像是她近日出席新疆草莓音樂節時，因為上身的Bra設計像衣服下滑，先起網友熱議。

郭采潔在instagram曬出參加新疆草莓音樂節的照片，只見她綁著沖天炮頭，身穿咖啡色繞頸背心，搭配一襲大地色印花拼接長裙，露出雪白香肩及纖細小蠻腰，轉過身白皙美背一覽無遺，不過背心上有Bra的造型剪裁設計，卻低到接近腰部，有種內衣下滑的錯覺，讓不少人擔憂是否會不慎走光，不禁為她捏了把冷汗。

不過郭采潔的演出，引起粉絲熱烈迴響：「姐姐好辣！！！愛你耶」、「還沒聽夠啊，尖叫聲繼續」、「不知道下次在台下和你一起蹦蹦跳跳是什麼時候，希望不會太晚」、「下次要站第一排」，但也不乏負面評論，只見許多人留言：「看了半天沒認出來，硬是一句都没聽懂，她是歌手嗎?為啥音樂節總少不了她」、「妝容感越來越歪，好感下降」。

郭采潔年初時分享一系列美照，只見素顏入鏡的她，似乎在嘗試當時流行的「無眉妝」，眉毛稀疏的模樣，神情看起來些微憔悴，讓網友嚇到直呼：「完全認不出來」，此外，加上她近來屢屢被爆出「五官再升級」，昔日甜美鄰家女孩模樣盡失，也讓不少人質疑她「進廠維修」。