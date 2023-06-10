日本桌球天后福原愛2021年11月獲青森大學邀請成為客座講師，但19個月以來一直沒有正式開工上課的消息，昨(9日)她在微博分享終於站上講台開了第一堂課，她表示現場有260位學生在場，她一個人講了90分鐘的課程，主題是「我的奧運」，希望把參加奧運的經驗傳授給學子，

畢業於青森山田中學和青森山田高中的福原愛，2年前獲得母校力挺邀約擔任客座講師，當時影片中可見她親自前往青森大學領證書，承諾未來會發揮所長，將相關知識全部分享給學生，但數個月過去，一度傳出因福原愛婚姻問題，輿論對於她「是否合適教育學生」出現兩派說法，該校發言人澄清是由於教學大綱尚未完成，但已經確定福原愛今年4月會回學校教課。

福原愛發文。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

而原本說好的4月似乎又再次延期，福原愛昨才發文分享第一次授課心情，她表示：「我把我的四節的奧運經驗，受傷之後的日子，針對壓力，把我的運動生涯上學到的東西分享給學生，希望有幫助」，並表示在18到22歲之間的身體、想法都會有很多變化，「希望學生們的路，越來越亮」。

照片中可見福原愛一改先前爆瘦的瓜子臉，又變回招牌圓臉，身形也幸福肥不少，粉絲也為她打氣說：「愛醬什麼時候會在中國講課，一定受歡迎呢」、「愛醬有在認真推廣乒乓球」、「愛醬好棒啊，希望越來越多人喜歡上乒乓球」。而先前《女性自身》報導，由於收入減少，福原愛不得不「棄守」跟橫濱男的愛巢，將豪宅出租還貸款，當地房仲表示：「據知福原愛購買時貸款了2億日幣（約4600萬台幣)，如果每個月可以多得到200萬日幣，就可以償還每月的貸款」。