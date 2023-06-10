哥倫比亞大學（Columbia University）的研究人員說，日常飲食中常見的牛磺酸可能是健康長壽的關鍵。

哥倫比亞大學（Columbia University）的研究人員說，一種在日常飲食中常見的營養素可能是健康長壽的關鍵。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，這營養素就是牛磺酸，它是種天然胺基酸，能在全身上下發揮各式重要作用。而隨著生物老化，體內的牛磺酸濃度會跟著降低，但補充劑卻能使不同物種的壽命延長達 12%。

雖然它也存在於一些海藻和人爲補充的機能飲料中，但我們飲食內牛磺酸的主要來源是如肉類、魚類和乳製品等動物蛋白。此外，它也能在體內由其他胺基酸產生。

這篇發表在《科學》（Science）期刊上的研究論文探究了牛磺酸對健康和壽命的影響，身為研究共同執筆人的哥倫比亞大學醫學院助教授亞達夫（Vijay Yadav）指出：「這項研究顯示，牛磺酸可能是我們體內的長生不老藥，有助於讓我們活得更長壽、更健康。」

亞達夫和同僚在最新的研究中發現，隨著我們老化，牛磺酸濃度會大幅降低，如60歲長者的牛磺酸濃度就比5歲小孩的濃度低了80%以上。然而，從這些結果看來，還是不清楚究竟是因為牛磺酸濃度降低導致老化，還是因為老化造成體內牛磺酸濃度降低。

於是研究人員為了探究牛磺酸補充劑對健康和延年益壽的效用，1天餵食一群中年老鼠牛磺酸1次，並在牠們的餘生中持續這麼做，接著將牠們的健康和壽命與那些沒有餵食的老鼠相比。

而值得注意的是，以這些攝取牛磺酸老鼠的平均壽命來看，雌性延長了 12%，而雄性則增加了11%。此外，就細胞來說，牛磺酸補充劑除了減少「殭屍細胞」，也就是那些會導致發炎舊細胞的數量外，還增加了某些組織的幹細胞，甚至減少了DNA損傷，並增進了細胞「發電廠」的性能。

同時團隊還在如恆河猴，還有斑馬魚等不同物種上，也進行了這些實驗，結果發現，骨質密度、血糖值和肝損害等，都大有改善。至於在人身上，提高牛磺酸濃度則和增進健康有關，如減少二型糖尿病、減少肥胖、降低高血壓和減少發炎等。雖然研究人員還不確定，兩者是否直接相關，但在動物身上研究的結果卻一致。

另一方面，研究團隊還發現，牛磺酸會因為運動而增加，尤其是那些生活方式積極活躍的人，更是如此。亞達夫指出，無論甚麼人，只要運動後，體內牛磺酸都會增加，而這顯示，運動對健康的好處，可能來自牛磺酸增加。至於富含高牛磺酸的食物則包括：