許多人都知道，吃太鹹會讓鈉過量，對身體造成負面影響，但其實不只食物要注意，很多飲品也藏高鈉危機。對此，馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕就列出5種喝起來不鹹，但鈉含量卻不容忽視的飲品，包括運動飲料、果菜汁、酸梅湯、楊桃汁及可可等。特別提醒，鈉含量超標不只可能會引發水腫，甚至增加腎臟負擔、尿路結石的風險。

醫師陳鈺昕在臉書專頁發文表示，根據國健署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，即約6公克鹽；然而根據國民健康局的統計，國人成年男性平均每天會吃進4580毫克的鹽，超出建議攝取量的1.9倍；成年女性也超過1.5倍之多。他示警，若鈉含量超標可能會引發水腫，甚至增加腎臟負擔、尿路結石風險，不可不慎。

事實上不只食物，陳鈺昕指出，很多市售飲料就如同鈉含量刺客，即便喝起來不鹹，但鈉含量卻不容忽視。他列舉，運動飲料、果菜汁、酸梅湯、楊桃汁及可可等都在危險名單內。其中，他提到，如果是鮮榨果菜汁則沒事，問題是出在有些市售飲料會為了增添風味加入鈉；至於酸梅湯與楊桃汁，因製作原料為醃漬物，本身鈉含量就偏高；另外，可可不僅高鈉，還屬於高草酸飲料。

此外，很多人會認為，如果攝取超標的鹽份，多喝水就沒事，陳鈺昕說明，人體每日能排出的鈉含量其實是有限的，因此補充足夠水分固然很重要，但還是要注意鹽分攝取。他建議可遵循3點守則，從根本上減少鈉的攝取，包括少喝加工飲料，以水作為主要的水分補充來源；少喝火鍋湯底；減少調味料、醬料使用，品嘗食物原味。