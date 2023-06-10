多倫多藍鳥中繼投手貝斯（Anthony Bass）本周末遭到球團DFA指定轉讓，他不久前才公開宣示反對LGBTQ2S+的立場，結果就在「驕傲周末」當天被釋出。球團不完全是因為反同立場處罰貝斯，主要是他本季20局被打11分，自責分率4.95相當不理想，另一位投手懷特（Mitch White）正好也從60天傷兵名單回歸的緣故。

貝斯上個月在IG限動錄製影片，呼籲基督教徒依據聖經來抵制Target「目標百貨」與「百威啤酒」Bud Light。這兩家美國業者因為迎合LGBTQ2S+群眾推出特別產品線，引起保守派人士不滿，並非只有基督教徒抵制他們。特別是百威啤酒找來跨性別網紅Dylan Mulvaney行銷，面臨強烈的反彈。

藍鳥聲明「貝斯個人意見不代表球團立場」，雖然貝斯隨後公開道歉，總教練史奈德（John Schneider）仍很不諒解，還撂下狠話：「這不是幾十秒的道歉就能收場的，他得持續證明他理解自己犯下的錯誤。」事實上藍鳥本來安排貝斯在「驕傲周末」擔任開球的捕手，結果球團在開賽前幾個小時宣布將貝斯DFA。

總管艾金斯（Ross Atkins）告訴媒體，貝斯在球場外的爭議行為是球團將他踢掉的原因之一（包括爆米花事件）。道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）也以基督徒立場表達對驕傲月活動的不滿，但柯蕭畢竟是道奇的重要球星，絕非貝斯能夠相比。

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