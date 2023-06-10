議員鍾沛君近日揭發曾遭朱學恒「抱住強吻」的過程，對方不僅出手兩次，最後還拋下一句話，稱反正對方隔天也不會記得，引發軒然大波。對此，擁有F級好身材的「雪乳戰神」郭鬼鬼稍早發文，由於她先前曾穿深U裝上朱學恒通告，她記得對方其實很有禮貌，沒想到朱學恒私下行徑竟如此，郭鬼鬼更說朱學恒因此緊急退了郭鬼鬼通告，令她氣憤說：「我都準備好要去現場揍他了」。

近來台灣政壇、藝文界等「Me Too」風波四處延燒，鍾沛君也跟進拋出震撼彈，表示這星期一上政論節目時，被問到性騷擾事件的看法，她當下腦中空白說不出話來，並直言遇過類似事件，且加害者當下就坐在離她不到1公尺的地方，該人還若無其事批評別人，鍾沛君點名該人就是朱學恒，「他怎麼敢？他怎麼好意思？」

郭鬼鬼發文。（圖／翻攝自郭鬼鬼 Angela臉書）

對此，朱學恒火速致歉後，也將Youtube頻道改為停止更新狀態，並取消所有工作和錄影反省。對此，郭鬼鬼過去也曾以性感裝扮上朱學恒節目，消息爆發後不少人都關心問她：「你去朱學恒節目有沒有被怎麼樣？」她表示當下在打遊戲，聽到朱學恒人設崩塌也傻眼，因為她觀察之下的朱學恒，並不像是會做這種事情的人。

郭鬼鬼說，去年上朱學恒節目時覺得對方很有禮貌，事前也會準備珍珠奶茶給她喝，甚至因為知道郭鬼鬼大露事業線「禮貌過頭」不敢直視、也不敢靠近郭鬼鬼，讓她自己覺得像是有層無形的防護罩，沒想到對方會做出強吻事件，原本她還排定26日要再上朱學恒節目，現在已經確認取消，也喪失了揍朱學恒的機會，話鋒一轉，郭鬼鬼表示，雖然她沒遇到朱學恒對她毛手毛腳，類似的事情她也遇到過，呼籲大家要關心重視最近的Me Too事件，網友回應：「應該是你穿得不夠藍」、「沒事就好」、「人家是親藍名嘴，又不是親鬼名嘴」。

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