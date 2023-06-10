國民黨總統參選人侯友宜8日前往政治大學與學生座談，並談論關於兩岸及能源等政見。對此，資深媒體人韋安認為，侯友宜直接向民進黨台獨、反核「兩大神主牌」宣戰，若能取信於民將快速翻轉和改變選局形勢。

侯友宜8日與學生座談時，針對兩岸部分強調，兩岸關係清楚不用打模糊，「不管是什麼樣的共識，都要完全建立在中華民國憲法跟兩岸人民關係底下」，並重申反對台獨、反對一國兩制。此外，侯友宜說2025年非核家園不可能做到，並直言「核能問題不能民粹，要由專業決定」。

對此，韋安昨(9)日在臉書指出，侯友宜提出清晰的兩岸及能源政策方向，是直接向民進黨台獨、反核「兩大神主牌」宣戰。他進一步解釋，2024大選最關鍵2大議題就是兩岸和能源，侯友宜看來已確立戰略主軸，直接向賴清德挑戰。

韋安強調，未來選民將不斷比較民進黨參選人賴清德、侯友宜兩人中，誰的兩岸政策可以確保和平、誰的能源政策能讓保障台灣不缺電。韋安認為，只要侯友宜在兩岸及能源政策方面能取信於民，將會快速翻轉和改變選局形勢。