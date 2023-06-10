天氣持續不穩定，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，下周開始西南季風較強的部分會逐漸往台灣方向延伸，配合鋒面重整，整體環境將呈現典型的梅雨鋒面型態，各地可能出現大雨或豪雨；他提醒，未來1至2周是今年梅雨季天氣最糟糕的一段時間，一定要做好防災準備。

吳聖宇在臉書發文指出，今明兩天北邊鋒面系統靠近台灣北部海面，雖然結構受到谷超颱風的干擾，不是特別好，西南季風較強的部份也被谷超帶走，不過還是讓台灣上空及周圍大氣呈現不穩定狀態，尤其白天因熱力作用加入，對流發展更旺盛。

吳聖宇表示，下周隨著谷超颱風遠離，西南季風較強的部分會逐漸往台灣方向延伸過來，配合鋒面的重整建立，整體環境將呈現典型的梅雨鋒面型態，各地可能出現大雨或豪雨等級的雨量。

周一（12日）西南季風逐漸增強，各地降雨更明顯，周二、三（13、14日）鋒面上有低壓發展通過台灣附近，出現豪、大雨條件又更好；周四（15日）鋒面往南壓到巴士海峽，降雨較為緩和，不過周五、六（16、17日）鋒面再度北抬，各地又有豪、大雨機率。

吳聖宇提醒，未來1、2周天氣都不太理想，可說是今年梅雨季天氣最糟糕的一段時間，民眾要特別注意；真正要比較穩定下來可能要等到端午節（22日）過後，太平洋高壓增強，鋒面更往北遠離，才有機會恢復到夏季的天氣型態。