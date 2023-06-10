高雄一名鐘姓男子入住汽車旅館，飲酒後跑到櫃檯叫車，卻對女服務人員起色心，噁喊「有沒有代叫小姐」服務，隨後衝進櫃檯內熊抱她，嚇到女子倉皇逃開，怎料鐘男竟還從後追上，對她掐頸、環抱20秒，而掙扎期間女子也受了傷，趁隙跑回辦公室並報警處理；法官依犯強制猥褻罪，累犯，判處鍾男有期徒刑8月。

據判決書指出，2021年10月21日晚間近8時許，鍾男入住高雄某汽車旅館，晚間10時許，於飲酒後步行至旅館櫃檯辦公室窗口，向服務人員A女提出代叫計程車的服務，等候計程車期間，鍾男見A女獨自一人在櫃檯，認有機可趁，竟在櫃檯辦公室門口詢問A女「有沒有代叫小姐的服務」後，進入櫃檯辦公室內，動手拉扯A女欲擁抱她，經A女掙脫跑至旅館中庭，鍾男仍從後追上，自A女後方掐住她的頸部並強行環抱她約20秒，對其強制猥褻得逞。

事後A女持續掙扎抵抗，雙方均跌倒在地，A女因而受有右膝挫傷併皮下瘀血之傷害，趁隙A女爬起並跑回櫃檯辦公室報警，警方到場後當場逮捕鍾男，將其依法送辦。

鍾男於警偵訊之初，僅不爭執有動手拉扯A女、掐住A女頸部及環抱對方之事實，但辯稱當時酒醉已不省人事。

法官審酌鍾男未能尊重A女身體自主權，酒後為滿足一己性慾，以強暴方式對其為強制猥褻行為，不僅破壞A女性自主決定權、身體控制權，並使其身心受創，所為實非足取；法官考量鍾男事後坦承犯行，迄今未與A女達成和解、亦未為任何賠償以彌補A女所受損害之犯後態度，兼衡A女因掙扎跌倒受有傷勢，法官依犯強制猥褻罪，累犯，判處鍾男有期徒刑8月。

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