1名男性教練和1名女性學員今清晨在台東三和海域划SUP，疑似因體力不支受困海面，海巡出動救援。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

海巡署三和安檢所人員今清晨6點多在台東太麻里鄉三和海岸執行巡邏勤務時，發現2名從事SUP立槳活動的民眾，疑似因體力不支受困海面上，安檢所人員立即通報救援，所幸2人被救上岸後並無大礙。

據了解，2名民眾分別是1名男性教練和1名女性學員，其中女學員來自新加坡，清晨一早來到三和海域進行SUP活動，過程中遭遇風浪過大，2人不斷嘗試游回岸上，但海流一直將他們往外海帶，最後體力耗盡，受困海面。

海巡署第三機動站上尉李育儒說，現場先是由安檢所人員先把距離比較近的女性民眾拉上岸，但人明顯體力透支，被攙扶至一旁歇息，隨後由陸續抵達的備勤人員下水，將另外1名男性民眾帶上岸。經救護人員檢查後，2人並無大礙，已自行離開。

SUP立式滑槳興起，東部多為開放式海域，成為玩家首選之地，海巡署呼籲，三和地區海域雖然沒有管制，不過當地設有定置漁網，有一定的危險性，提醒民眾從事水上活動，務必穿著救生衣，注意天氣狀況。