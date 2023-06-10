新光金長期經營績效不佳，5月單月虧損竟高達16.11億元，股價長期維持在9元的水餃股狀態；昨（9）日召開股東常會改選董事會後，未來將由改革派大股東洪士琪主導，吳東亮人馬陳淮舟擔任新光金董事長。對此，財經專家黃世聰表示，散戶們對現任董事長吳東進已經忍無可忍，台新金董事長吳東亮也趁此機會捲土重來，瞄準經營權。

主持人劉寶傑日前在節目《關鍵時刻》提到，新光集團以前比王永慶的台塑集團還有錢，名列全台灣第二大財團，能跟國泰比肩，旗下有產險、有人壽、有百貨；結果到今年連股利股息都發不出來，讓他非常驚訝。

知名財經專家黃世聰表示，從全台灣最值錢的地方「信義計畫區」的土地擁有權就可以看出端倪，新光最早進入信義計畫區的時候，附近還處於很多田地的情況，可見新光創辦人吳火獅跟其副手吳家錄眼光十分厲害。吳東進接手新光時，掌控該區土地達1.5萬坪、第二名是國泰人壽、富邦金甚至沒入榜：然而現在卻倒過來，富邦金第一名、國泰第二名、新光金被擠到第三名，這讓許多小股東無法接受。

黃世聰進一步指出，新光金在信義計畫區裡面原本有A4、A8、A9、A11、A12、E2等地區的土地，結果2009年買海外公司債虧了200億，一度有倒閉的危險，只能賣出A11；接著2015年在高點買進宏達電，慘虧50億元，新光金甚至因此被金管會裁罰，最後又賣了A8給富邦。

對於新光金當時會以千元以上的價格買進宏達電，黃世聰提到，吳東進單憑支持國產手機一個想法，就要求旗下子公司大量買進，屬下持反對意見也沒辦法阻攔他，結果後來宏達電一路跌，新光金也只能在50塊以下出手賣掉。黃稱，在賣掉A8、A11兩棟後，讓新光金股東非常不爽，認為吳東進的經營績效真的有點問題。

黃世聰分析，其實在新光金吳東進、吳東賢、吳東亮、吳東昇4兄弟中，外界評價最高的就是吳東亮，當初4人分家，吳東亮出來創台新金之後有聲有色，這個人才是新光家族在金融界的一把手，「至於他先前為什麼會被困住，不早點取得新光金的經營權，主要是捲入彰銀案，365億現金遭卡死，現在錢拿回來，要回過頭再次吃下新光金了」。

新光金新任董座陳淮舟，過去曾擔任台新金總經理，台新金取得彰銀持股、取得董事席次後，陳淮舟擔任彰銀董事長，堪稱台新金董事長吳東亮相當倚重的專業經理人，這次由吳東亮派系人馬入主新光金，外界普遍認為，將加快與台新金合併的程序。