英國前首相強生為了抗議國會議員調查他的行為，今天憤怒閃辭國會成員，聲稱他是遭到政治對手栽贓被迫退出。此事在預計明年登場的大選前，讓執政保守黨內部再度陷入嚴重分歧。

綜合法新社和路透社報導，58歲的強生（Boris Johnson）一直在接受國會跨黨派委員會調查，要查明他是否在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間於唐寧街舉辦違反規定的派對一事上誤導了下議院、一再對國會說謊。

強生收到委員會一封密函後，指控調查他的議員表現得像個「私設法庭」，還決心要終結他的政治生涯。

強生透過聲明指控委員會從事「政治迫害」，「我被一小群人逼走，沒有證據支持他們的論述」。

議員主要的紀律組織國會特權委員會有權建議強生從國會停職。強生若停職超過10天，則他選區的選民可能會要求強生參選連任來續任他們的代表。

強生宣布他只是「暫時」離開國會，暗示他可能會重返政壇。

不過辭職的決定也可能是他22年政治生涯的終結；這段期間，他從國會崛起成為倫敦市長，並建立聲望，使得英國國內2016年針對去留歐洲聯盟（EU）問題的公投天平傾向脫歐（Brexit）。