幫孩子取名要慎重，一位爸爸結合他與太太的姓氏，將女兒取名叫「李倪妮」，字面上看起來很溫柔，但遇上口齒不清的老師或同學就出現慘劇，李倪妮念起來就變成了「你你你！」讓她常常成為被同學嘲笑的對象，惹得口齒不清的老師們也很怕點到女兒，深怕自己發音不好又害孩子被笑了。

綜合陸媒報導，大陸一名爸爸分享，女兒出生以後，他和老婆討論了許久，才決定將女兒取名為「李倪妮」，李是他的姓氏，倪則是老婆的姓，最後的妮則是使用常見的字，夫妻倆沾沾自喜這個名字溫柔又好聽，還富有意義，家人們聽到也紛紛讚美。

沒想到女兒去上學以後卻因為名字的問題被嘲笑，因為這個名字雖然溫柔又好聽，但是遇上口齒不清的老師或同學，李倪妮念起來就變成了「你你你！」經常惹得大家哄堂大笑，讓女兒非常困擾。

有些老師感到尷尬又抱歉，因此每次點名女兒的時候都很小心翼翼，深怕發音不清楚會害女兒被笑。有些老師則是會避免點到女兒。