(11：07更新)10日續在邁阿密登場的NBA總冠軍賽G4，儘管約基奇末節提前吞下第5犯，他仍貢獻23分、12籃板及4助攻，阿隆戈登也有27分，布魯斯布朗替補拿下21分，攜手幫助金塊108比95砸昏地主熱火，宣告搶到總冠軍賽3勝1敗聽牌，接下來雙方第5戰將於13日回到丹佛進行。

雙方首節上演防守大戰，也讓比分相當地低，儘管金塊一度取得7分領先，熱火卻靠吉米巴特勒在首節結束同時投進壓哨三分球，打完首節取得21比20小幅領先，吉米巴特勒首節投5中4、包辦9分，金塊則以約基奇與賈瑪莫瑞各有6分最高。

儘管約基奇一度因為右踝扭傷進入休息室治療，金塊仍靠阿隆戈登的凶猛火力搶回領先，隨著約基奇回到場上投進兩顆三分球，幫助金塊一度領先到9分，不過熱火在上半場結束前展開反撲，打完上半場，熱火51比55落後，約基奇與阿隆戈登半場各拿16分。

來到第三節，金塊很快就把領先擴大到13分，靠的就是約基奇、麥克波特、賈瑪莫瑞等人凶猛火力，不過熱火也在洛夫連拿9分幫助下，再次縮小雙方差距到個位數，但打到第三節還剩2分07秒，阿德巴約灌籃把籃框拉歪，比賽也因此中斷緊急修理。

好不容易修好籃框，場邊卻又有女球迷被送上擔架抬出場，比賽重新開打，金塊續靠阿隆戈登火力，打完前3節取得86比73領先；但在比賽還剩9分24秒，約基奇被吹第5犯，裁判擺明要給熱火更多「主場」優勢，金塊也只能無奈把約基奇換下休息。

熱火末節趁機打出8比0開局，轉眼縮小差距到5分，幸好賈瑪莫瑞及時投進三分球止血，隨後更連傳兩助攻，幫助金塊重新領先10分，打到最後4分09秒，金塊把約基奇換回場上，卻變成金塊替補小將布魯斯布朗接連搶分，波普更在最後1分49秒投進三分球，金塊已經領先14分，熱火球迷也開始離場了，畢竟場上大局底定。