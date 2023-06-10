高雄警追酒駕遭小黃撞倒骨折 他落網收10張罰單恐噴9萬再送辦(戴志揚翻攝)

高雄市苓雅分局成功路派出所警網，今（10）日凌晨4點26分，在苓雅區四維四路與中華四路口巡邏時，發現一輛自小客車疑似有蛇行酒駕跡象，王姓員警立刻開啟警示燈攔查，但轎車竟拒絕停車受檢，一路闖紅燈逃逸，王員在後方緊追至仁愛二街與新田路口時，不慎與計程車碰撞當場倒地，造成右手骨折，右腿擦挫傷送醫急救，目前並無大礙，警方事後逮捕逃逸自小客車張姓駕駛，果仁發現有酒駕，當場開出10張罰單，恐吃下9萬罰單，並移送法辦。

根據調查，苓雅分局成功路派出所王姓員警10日4時26分於中華四路與四維四路發現疑似酒駕自小客車，王員開啟警示燈攔查，該自小客未配合停車受檢，王員便尾隨伺機攔查，4時28分不慎於仁愛二街與新田路口與楊姓營小客駕駛發生碰撞，王姓員警全身擦挫傷送醫治療，楊姓營小客駕駛無受傷，雙方均無酒駕情事，肇事原因待交大分析鑑定。

王員追逐拒檢逃逸酒駕駕駛時，意外與計程車發生擦撞造成手骨折。(戴志揚翻攝)

分局立刻循線火速於上午7時在自強路查獲自小客張姓駕駛，張男坦承是駕駛人，遭逮時身上仍有酒味，警方依規定對張男進行酒測，酒測值為0.14mg/L，後續針對其行為違反道路交通管理處罰條例開7張罰單，若以最處罰高額計算，至少6萬元。

警方表示，另除原有交通違規外，其拒檢逃逸部分再依交通管理處罰條例第 60 條1項規定「汽車駕駛人駕駛汽車有違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」，除按各該條規定處罰外，處新臺幣10000元以上30000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月。警方依道路交通管理處罰條例對違規人張男舉發共10件。

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